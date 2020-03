Tablet e router consegnati al San Bartolomeo

Sarzana - Val di Magra - Sono stati consegnati stamattina dalla protezione civile comunale gli ultimi tre tablet acquistati dal Comune di Sarzana e messi a disposizione dell’ospedale San Bartolomeo con determinazione n.182 in esecuzione della delibera di Giunta n.70 "Emergenza Epidemiologica da COVID 19- Linee di indirizzo per l'adozione di misure urgenti per il contrasto nonché per il sostegno alle famiglie e alle attività produttive”. Oltre ai tablet, che con l’ausilio degli operatori sanitari verranno messi a disposizione dei degenti nei nei reparti, il Comune ha acquistato anche i relativi router wi-fi per consentire la connessione internet a tutti coloro che non sono dotati di un proprio dispositivo personale.



I dispositivi messi a disposizione del San Bartolomeo da parte del Comune di Sarzana seguono i due tablet già consegnati e utilizzati dai degenti della RSA Sabbadini: si tratta di strumenti utilissimi in questo momento difficile per abbattere il muro della distanza e dell'isolamento e consentire la comunicazione con i propri cari, arginando gli effetti di quella che ormai tutti chiamano “la malattia della solitudine” .



Intanto proseguono i servizi attivati dall'Amministrazione comunale per la cittadinanza durante questa fase emergenziale, come il servizio di telecompagnia "Ciao nonna, come stai?", il supporto psicologico da parte dell'Ordine degli Psicologi della Liguria e il supporto a domicilio per l'acquisto di beni e farmaci essenziali rivolti agli anziani, alle persone in isolamento e alle fasce fragili del nostro territorio: tutte misure legate dalla campagna #NessunoèSolo, volta a comunicare ai cittadini sarzanesi che anche durante questa emergenza nessuno rimane indietro.