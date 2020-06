Sunia Apu, un nuovo sportello per la Val di Magra

Sarzana - Val di Magra - "Allo scopo di rispondere alla crescente domanda ,proveniente dalla Val di Magra, relativa alla stipula di contratti di locazione abitativa a canone concordato il Sunia-Apu con sede a Sarzana in Via XX Settembre 30ì primo piano aumenta i giorni di presenza sul territorio". E' quanto si legge in una nota del Sunia che prosegue: "La serietà, la professionalità,l’esperienza e l’organizzazione del SUNIA- APU è in grado di far stipulare e sottoscrivere contratti di locazione agevolati della durata di tre anni +2 (cedolare secca per la proprietà e rimborso Irpef per gli Inquilini) entro 24 ore con la garanzia della correttezza fiscale del contratto.Potranno rivolgersi al nostro ufficio anche tutti coloro che hanno un contratto di locazione e desiderano verificarne la correttezza".



Gli orari degli sportelli



Da lunedì 29 giugno 2020 sarà possibile rivolgersi al Sunia



Il lunedì dalle 8,30 alle 12,30

Il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30

Il giovedì dalle 8,30 alle 12,30

Il venerdì dalle 8,30 alle 12,30