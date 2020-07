Sulle spiagge libere pareri diversi per avvocato civico e dirigenti comunali

Sarzana - Val di Magra - Non sarà il legale del Comune di Sarzana Fabio Cozzani a difendere l'ente nel ricorso al Tar alle variazioni al piano del litorale e al discusso affidamento delle spiagge libere, in particolare del tratto di 350 metri andato alla Marinella Beach. Con delibera del 26 giugno infatti la giunta ha dato via libera alla costituzione in giudizio e mandato al Segretario Generale di conferire “apposito incarico” per la difesa del Comune ad un “Avvocato esperto della materia”.

Il documento approvato da sindaco e assessori riporta infatti la nota di Cozzani che ha ravvisato “data la complessità della materia e gli eventuali risvolti in caso di soccombenza, l'opportunità di incaricare apposito professionista esperto in materia urbanistica/demaniale per la discussione di merito”. Scelta di affidarsi ad un 'esterno' suggerita quindi dallo stesso legale di Palazzo Roderio e non da una precisa volontà della giunta così come sostenuto nel corso del consiglio comunale di ieri da alcuni esponenti dell'opposizione.



Ma la delibera ha messo anche in evidenza come lo stesso Cozzani abbia espresso un parere opposto rispetto a quello dei dirigenti comunali circa la legittimità del bando di assegnazione invitando “ad annullare in autotutela la determinazione”, così come chiesto anche dall'avvocato Antognetti nella diffida presentata per conto dei titolari dei bagni Pitì e Tramontana. Sia il dirigente dell'Area 2 Caso che il segretario generale Guerrera, con differenti note protocollate hanno invece esposto le ragioni che giustificano la conservazione del provvedimento impugnato in merito al quale nei giorni scorsi è stato presentato anche un esposto in Procura da parte di una quarantina di cittadini.