Studenti turchi in visita a Sarzana, accolti dal sindaco Ponzanelli

Sarzana - Val di Magra - Si conferma ancora una volta la vocazione agli scambi internazionali dell’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, che nei giorni scorsi ha ospitato dieci studenti e due insegnanti della scuola secondaria Cagdas Oncu Ocullari di Bursa (Turchia) in un progetto coordinato dalle docenti Martina Feola e Lucia Mazzoni. Dopo una cena di benvenuto organizzata nell’istituto alla presenza della dirigente scolastica Vilma Petricone, i ragazzi di Bursa hanno trascorso la mattinata successiva visitando l’istituto e la città di Sarzana.



La visita è stata non solo un’occasione di incontro molto proficua tra culture diverse, ma anche la possibilità di stimolare gli ospiti grazie alle molteplici offerte didattiche del Parentucelli-Arzelà. Le ragazze della II B classico ad indirizzo teatrale, infatti, hanno interpretato uno spettacolo ispirato a poesie d’amore, la cui forza emotiva ha superato le barriere linguistiche. Una visita alla 1a scientifico 3.0 ha mostrato il modo in cui l’istituto declina le migliori innovazioni in campo tecnologico. Gli allievi della 3M turistico si sono allenati per il loro futuro mestiere, mostrando ai compagni turchi le bellezze della città di Sarzana. In conclusione l’incontro con il sindaco Cristina Ponzanelli nel Palazzo del Comune e la promessa da parte di tutti i protagonisti di questa positiva esperienza di ripeterla e approfondirla, magari incoraggiando il viaggio di qualche alunno sarzanese nell’affascinante paese ponte tra l’Asia e l’Europa.