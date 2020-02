Studenti nell'ex tribunale? Gli ostacoli non mancano

Sarzana - Val di Magra - Non c'è ancora una risposta ufficiale, firmata da Comune e Provincia, alla lettera inviata ai due enti dal preside del Parentucelli Arzelà in merito al possibile spostamento di alcune classi negli spazi dell'ex tribunale rimasti liberi dopo la chiusura del Talent Garden. (QUI)

. In riferimento agli imminenti interventi di adeguamento sismico dell'istituto, il dirigente Generoso Cardinale e il presidente del consiglio di istituto Pizzuto hanno infatti invitato il sindaco Ponzanelli a valutare una nuova sistemazione per gli alunni della scuola primari sistemate al Parentucelli dopo la parziale chiusura delle Poggi-Carducci.



Un problema che dunque si ripropone a due anni di distanza dalle problematiche emerse sull'indice di vulnerabilità sismica della scuola di Via San Bartolomeo che portarono al dislocamento di alcune classi proprio in piazza Ricchetti e nel centro sociale di Crociata. La soluzione oggi proposta dal preside era stata peraltro già presa in considerazione proprio nell'animato dibattito pubblico e politico a cavallo fra il cambio di amministrazione, ma ancora oggi da Palazzo Roderio filtra perplessità su un nuovo spostamento delle cinque classi primaria.



Adibire uno spazio come l'ex tribunale ad edificio scolastico, anche se temporaneamente, imporrebbe infatti importanti lavori di riqualificazione degli interni per la realizzazione di classi, servizi igienici, scale e aree comuni a norma, senza contare una preliminare perizia di idoneità sismica e i probabili interventi di adeguamento successivi all'esito della stessa. Questo senza contare che il piano 'liberato' dal Talent Garden non è il piano terra – indicato per ospitare servizi scolastici – ma il secondo. Attività che non potrebbero essere realizzate in tempi abbastanza stretti e per i quali si dovrebbero trovare risorse finanziarie difficilmente reperibili visto che prosegue l'iter per la realizzazione del nuovo plesso Poggi-Carducci.

Lunedì infine sarà presentato proprio dalla Provincia il cronprogramma del progetto di adeguamento sismico del Parentucelli-Arzelà pensato tenendo conto della presenza nella struttura di tutte le classi e della necessità di garantire la continuità dei lavori durante le lezioni.