Studenti e docenti australiani accolti al Parentucelli Arzelà

Sarzana - Val di Magra - Come in una festa in famiglia l’Istituto superiore Parentucelli Arzelà ha dato ufficialmente il benvenuto a scuola alla delegazione australiana di docenti e studenti del college gemellato di Wanganui Park di Shepparton (Victoria) con una cerimonia cordiale e festosa.



Dapprima un complesso composto da studenti del Liceo classico a curvatura musicale ha eseguito brani rock nella sala conferenze strappando applausi a scena aperta e i complimenti del dirigente Generoso Cardinale che ha voluto ringraziare personalmente tutti i ragazzi artisti.



Poi, insieme al preside (che ha fatto gli onori di casa) e al presidente del consiglio di istituto Andrea Pizzuto, l’ex dirigente del Parentucelli Arzelà Vilma Petricone ha fatto dono agli accompagnatori degli studenti australiani di una riproduzione in argento del Forte di Castruccio, uno dei simboli di Sarzana.



Petricone ha ripercorso la storia del gemellaggio, avviato nel 2010, andato avanti con cinque viaggi del College di Shepparton al Parentucelli Arzelà e di tre di quest’ultimo istituto in Australia. Lo ha fatto sottolineando il valore dell’amicizia tra scuole e ragazzi di due nazioni e continenti diversi e l’importanza di conoscersi e capire il significato di essere uguali.



Carla Stevens, a nome degli insegnanti australiani, a sua volta ha espresso gratitudine per l’accoglienza calorosa e per il dono aggiungendo di non vedere l’ora di contraccambiare l’ospitalità a una delegazione di docenti e studenti sarzanesi.



La serata si è conclusa con un allegro buffet in famiglia nell’atrio della scuola realizzato grazie ai genitori dei ragazzi che stanno ospitando i venti coetanei oceanici e grazie al lavoro dei collaboratori dell’istituto.



Il tour della delegazione australiana, accolta martedì 26 novembre anche dalla sindaca Cristina Ponzanelli, andrà avanti con la gita alla Ferrari a Maranello e altre iniziative fino a venerdì 5 novembre giorno di partenza per una serie di tappe culturali in altre città italiane.