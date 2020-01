Studenti del Parentucelli in visita al Senato, il cicerone è Caleo

Sarzana - Val di Magra - Arte, cultura e diritto pubblico si sono intrecciati nella visita di istruzione di cinquanta studenti del ‘Parentucelli Arzelà’ di Sarzana a Palazzo Madama, la sede del Senato della Repubblica, a Roma. I ragazzi delle classi 4 e 5 F Agrario e 5 L Turistico, accompagnati dai loro insegnanti Massimo Caleo, Paola Bellegoni, Roberto Mazza e Micaela Greca, hanno visto da vicino uno dei luoghi più importanti della vita politica italiana con le sue stanze, opere d’arte e cortili che si possono definire una magnificenza.

L’accoglienza degli studenti sarzanesi è avvenuta nella libreria multimediale dove un assistente ha tenuto loro una ‘lezione’ sul funzionamento e i poteri istituzionali del Senato. Prima di lasciare la biblioteca, gli studenti hanno ricevuto due copie della Costituzione, una delle quali contenente il testo originale del 1947.



I ragazzi del ‘Parentucelli Arzelà’ non hanno potuto assistere ai lavori del Senato, sospesi nella settimana antecedente l’appuntamento elettorale regionale. Ma hanno potuto lo stesso vivere da vicino l’esperienza dell’aula, sedendosi sugli scranni dei senatori, ognuno nominale, ascoltando la spiegazione sulle modalità di votazione e altre curiosità parlamentari.

Prima di entrare in aula, la comitiva scolastica ha potuto ammirare, in una visita guidata, il Cortile d’onore e le sale Maccari, Garibaldi, Risorgimento e Struzzi con le loro opere d’arte, ascoltare la storia di ognuna e quella del Palazzo Madama le cui radici affondano nel XV Secolo e da fine Ottocento sede del Senato.



Tra una stanza e l’altra, del tutto casuale l’incontro con il senatore Matteo Renzi, ex premier, che ha colto l’occasione per salutare gli studenti e il professor Massimo Caleo, senatore nella precedente legislatura.

Nel corso del viaggio romano, gli studenti sarzanesi hanno avuto tempo per vedere nelle ore pomeridiani alcuni luoghi caratteristici della Capitale, tra cui le piazze Navona e Campo dei Fiori, Castel Sant’Angelo e il Pantheon, al cui esterno è stata scattata la foto ricordo di gruppo.



“È stato emozionante – osserva il docente Massimo Caleo – accompagnare i miei alunni dove ho lavorato per cinque anni, proprio nel cuore della democrazia. Mi sento, a nome della scuola, di ringraziare gli assistenti del Senato, molto preparati e bravissimi nelle spiegazioni sul funzionamento e la bellezza culturale di Palazzo Madama”.

Il viaggio-istruzione a Roma rientrava nell’ambito delle iniziative di Cittadinanza e Costituzione, un progetto del Miur per sostenere la scuola nella formazione di cittadini partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, e per diffondere i valori della Costituzio