Studentesse del Parentucelli trasformano una panchina in manifesto contro la violenza sulle donne

Sarzana - Val di Magra - Da “semplice” panchina rossa a vero e proprio manifesto contro il femminicidio grazie alla creatività e all'impegno di quattro studentesse del liceo Paretucelli di Sarzana. “L'amore non alza le mani ma ti prende per mano” è questa la frase che le vincitrici del contest “Vietato Sedersi” Martina Oliva, Linda Taddei, Giulia Benacci, Clementina Ilaria Arese hanno scritto sulla panchina sita di fronte alla Cittadella per dire “no” alla violenza sulle donne. La frase campeggia in mezzo a due sagome di uomo e di donna che si tengono per mano. “Siamo molto soddisfatti - dice l'assessore alle pari opportunità Beatrice Casini, che posa nella foto con le protagoniste - dell'adesione ottenuta dal progetto che ha visto la partecipazione di moltissimi giovani che sono stati coinvolti in modo diretto e fattivo sul tema, dando un contributo importante al completamento di uno spazio dedicato a un tema tanto delicato e su cui ancora molto resta da fare”.