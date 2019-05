Strage di via dei Georgofili, Libera ricorda Dario Capolicchio

Sarzana - Val di Magra - “Nella notte tra il 26 e il 27 Maggio di 26 anni fa, un'autobomba esplodeva in via dei Georgofili a Firenze. In questa strage persero la vita, per mano di Cosa Nostra, Fabrizio Nencioni (39 anni), Angela Fiume (36 anni), le loro figlie, Nadia Nencioni (9 anni) e Caterina Nencioni (50 giorni), e lo studente Dario Capolicchio (22 anni), con decine di persone rimaste ferite nell'esplosione e nell'incendio”. Libera La Spezia oggi ricorda così la strage di mafia che nel 1993 si portò via anche il giovane sarzanese che nella città fiorentina studiava architettura e al quale è intitolato il presidio cittadino dell'associazione di Don Ciotti.

“Di questa strage – prosegue Libera - i processi hanno accertato e condannato gli esecutori materiali, ma ancora non si è ottenuta la piena verità sui mandanti e sulle motivazioni. Ventisei anni dopo ancora non si è ancora raggiunta piena giustizia”.