Strade dissestate dalle radici, consulta di Marinella invoca intervento del sindaco

Sarzana - Val di Magra - “Ci auguriamo che in quel famoso milione di euro ci sia posto anche per questo”. Con un post sulla sua pagina Facebook la Consulta territoriale di Marinella ha fatto riferimento alla somma citata nei giorni scorsi dal sindaco di Sarzana Ponzanelli e stanziata per sistemare strade e asfaltature sul territorio. La Consulta segnala infatti la situazione di via Giovanni XXIII e Via della Repubblica nella frazione dove “il dissesto è certamente procurato dalle radici dei pini a dimora lungo la recinzione di alcuni condomini. Situazione – si legge – denunciata a quelli di prima (mai risolta), evidenziata al sindaco in un incontro tenuto nel suo ufficio ma ancora in attesa di un intervento sanificatore”.