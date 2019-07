Strada di Ameglia invasa dai rovi, cittadino scrive a sindaco, Prefetto e municipale

Sarzana - Val di Magra - “La situazione in via Arena è degenerata”. Un residente di Ameglia scrive così a sindaco, Prefetto e Polizia Municipale denunciando – come già fatto a febbraio – il problema perdurante nella strada.

“La carreggiata – sottolinea – è ormai percorribile solo a metà e gli arbusti di more selvatiche lanciano i loro rami spinosi al centro strada rendendo faticoso e pericoloso la vita ai pedoni per quindici metri. Negli anni scorsi ho più volte sollecitato l'amministrazione oltre che il Prefetto della situazione di pericolo che si rende più marcata nel periodo in cui la vegetazione si risveglia. Mai e ripeto mai e’ stato fatto un taglio radicale vuoi e perche’ ormai con ben tre autovetture in stato di degrado avanzato si è creata una piccola discarica con inquinamento ambientale e anche questo più volte segnalato e documentato. Mi chiedo – aggiunge - se nella giungla di leggi esiste qualcosa che possa risolvere quanto sopra. Una e’ di sicuro il potere speciale che il Sig.Sindaco può esercitare per il taglio con addebito al proprietario. Rossi, neri, gialli o verdi cercano sempre di evitare particolari rogne e d’estate sono più per passerelle con questo o quell’artista lasciando in secondo piano zone del comune più bisognose di controllo, ma confido in sua Eccellenza il Prefetto”.