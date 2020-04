Stop a fuochi e abbruciamenti, grigliate lontano da siepi e prati

Sarzana - Val di Magra - Nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato questa mattina l'ordinanza che vieta “ogni pratica di abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali e di ogni altro fuoco che possa determinare un potenziale innesco di incendio boschivo”.

Questo anche nell'ottica di una prevenzione ancora più incisiva in considerazione dell'impegno che Vigili del Fuoco, altre forze dell'ordine e volontari di Protezione Civile stanno spendendo per fronteggiare il virus.

Il divieto firmato dal sindaco è esteso “agli operatori agricoli professionali, aziende e coltivatori diretti, manutentori del verde di giardini ed orti privati, cittadini che manutengono in proprio i fondi agricoli ed i giardini. L'accensione di braci per la cottura degli alimenti – si legge ancora nell'ordinanza – è consentita esclusivamente all'interno di cortili o pertinenze delle abitazioni in strutture idonee e lontano da alberi, prati, siepi o altri elementi anche non naturali capaci potenziali innesco di incendi è vietata”. I trasgressori saranno multati in base alle norme previste.