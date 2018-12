Stop a botti, vetro e spray urticanti per il capodanno sarzanese

L'ordinanza del sindaco Cristina Ponzanelli. Multe fino a 500 euro. Giochi pirici a basso impatto consentiti solo lontano dai luoghi della festa.

Sarzana - Val di Magra - Un capodanno divertente, sì, ma in piena sicurezza. Questo vuole il Comune di Sarzana, così il sindaco Cristina Ponzanelli ha siglato un'ordinanza che mette una serie di paletti utili a rendere la serata di San Silvestro un'occasione di festa senza rischi. L'ordinanza della prima cittadina sarzanese vieta, dalle 19.00 di lunedì 31 dicembre 2018 alle 7.00 di martedì primo gennaio 2019, in tutto il territorio comunale, la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici da parte di qualsiasi attività commerciale compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche o aperte al pubblico; vieta altresì la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all'esterno dei locali di pubblico esercizio e relativi plateatici; vieta poi la detenzione il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico diverse dei locali di pubblico esercizio. È invece consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale e nelle pertinenze esterne su suolo pubblico come i dehors. Garantita, per le attività normalmente autorizzate a svolgerla, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di carta.



E non finisce qui: l'ordinanza infatti pone il divieto di utilizzare spray urticanti e l'accensione e sparo di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie compresi i giochi pirici di libera vendita. Invece è consentito l'utilizzo di fuochi d'artificio silenziosi o a basso impatto acustico ma non nelle aree direttamente interessate dagli eventi del capodanno, cioè: Piazza Garibaldi, Via Bertoloni, Via Mazzini, Piazza Capolicchio, Via Bonaparte, Piazza Calandrini, Via della Pace, Piazza Martiri della Libertà, Piazza Luni, Via Lanndinelli, Piazza De Andrè, Via XX Settembre, Via Fiasella, Piazza Firmafede, Via dei Fondachi, Via Mascardi, Piazza San Giorgio e Via Gramsci. Per i trasgressori dell'ordinanza, sanzioni da 25 a 500 euro.





Nel provvedimento del sindaco si illustrano le ragioni dei divieti. "La prevedibile copiosa affluenza di pubblico in relazione alla conformazione degli spazi interessati - si legge - non consente l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici e l'utilizzo di spray urticanti stante la contiguità delle persone e la vicinanza degli edifici e delle opere pubbliche circostanti. L'abbandono di alcune tipologie di articoli pirotecnici incombusti sul suolo pubblico rappresenta situazione di grave pericolo specie per i minori. Sia pure in misura minore il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o dai bambini. Le conseguenze negative possono essere anche a carico degli animali d'affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di tentare la fuga con rischi per la loro incolumità e per la sicurezza stradale e urbana".



Inoltre "la disponibilità e l'eventuale utilizzo di contenitori in vetro lattine le aree oggetto degli eventi del capodanno possono costituire a loro volta a fonte di pericolo per eventi lesivi a persone partecipanti alle manifestazioni e strumenti potenzialmente atti offendere in caso di situazioni conflittuali. Durante l'evento si potrebbero registrare espidoi di frantumazione di bottiglie e bicchieri vetro che costituirebbero pericolo per le persone che si muovono in condizioni di sovraffollamento e quindi nell'impossibilità di controllare cosa si trovano a calpestare sulla superficie stradale" e c'è inoltre la volontà di "evitare che tali contenitori costituiscano pericolo attraverso il loro utilizzo quali oggetti contundenti".