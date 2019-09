Stati vegetativi e disabilità neurologiche gravi, convegno a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sabato 5 ottobre 2019, presso al sala Congressi del centro La Missione, in Via Carducci 5 a Sarzana, si terrà una giornata di studio sul tema “Gravi disabilità neurologiche e stati vegetativi”, organizzato da Cometa Consorzio di Cooperative Sociali con il patrocinio di Asl5 e Comune di Sarzana. La giornata è aperta a chiunque voglia approfondire tale tematica, con una la parte mattutina dedicata agli sviluppi dei metodi di assistenza e alle frontiere delle tecniche di cura e la parte pomeridiana dedicata agli aspetti etici, culturali e giuridici implicati dalle diverse condizioni di infermità correlate a perdita o grave diminuzione della coscienza. L’evento è stato inoltre accreditato sia nel sistema ECM Nazionale (a cura del provider Innovazione Formativa) e sia nel sistema di accreditamento per gli Assistenti Sociali.



A partire dalle ore 8:45 sarà possibile registrarsi. Seguiranno i Saluti di Benvenuto di Don Franco Martini, Presidente Consorzio Coop. Sociali Cometa e delle Autorità presenti. A partire dalle 9.30, durante l’intera giornata, si susseguiranno interventi di relatori di prestigio a livello nazionale ed esperti nelle tematiche oggetto della giornata di studio: Dott.ssa M.A. Massei Direttore Socio Sanitario Asl 5 “Spezzino”, Dott.ssa C. Sani , Direttore Dipartimento di Emergenza Asl 5 “Spezzino”, Dott. N. Diofili, Direttore S.S.D. Terapia Fisica e Riabilitazione, Asl 5 “Spezzino”Dott. F. Ferrari Responsabile Struttura Disabilità Asl 5 “Spezzino”, Dott. P.P.Bini, Direttore Sanitario Centro La Missione Sarzana, Dott. A. De Tanti Centro Gravi Disabilità Acquisite di Fontanellato (PR). Dott. F. Ferrari, Direttore Servizio 118 Asl 5 “Spezzino”, M. Bertini, Coordinatore Infermieristico Centro La Missione Sarzana, Prof.ssa D. Puliga, Centro di Antropologia del Mondo Antico Università di Siena, Prof. M.P. Faggioni, Professore Ordinario di Bioetica, Accademia Alfonsiana Roma , Dott. M. Drigani, Giudice Tutelare presso Tribunale della Spezia , I. Carpanelli – Infermiera, Counselor, Segretaria Generale dell’Istituto Italiano di Bioetica. A metà giornata è previsto un quick lunch offerto dal Consorzio Cometa.



Per procedere alle iscrizioni per le persone interessate al rilascio dei Crediti Formativi ECM e dei Crediti Formativi Ordine Assistenti sociali è possibile già da ora sul sito www.enteforma.it, scaricando l’apposita scheda, da inviare via mail a: spezia@enteforma.com. Per informazioni: Ente Forma La Spezia Via XX Settembre, 95 La Spezia Tel. 0187 1868828, tel. 334.686.00.83.