Spiaggia libera di Marinella per disabili, c'è il bando

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha approvato un procedimento a evidenza pubblica per la manifestazione d’interesse da parte delle organizzazioni private senza finalità di profitto per la co-progettazione di interventi e servizi da svolgersi nella spiaggia libera di Marinella di Sarzana per la promozione della vita indipendente delle persone con bisogni speciali. Il bando che prevede la formalizzazione di una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) ha come obiettivo la selezione di soggetti del Terzo Settore per un percorso di co-progettazione di interventi e servizi nell'arenile prospicente la struttura scolastica sita in via Kennedy in località Marinella di Sarzana – noto come “Colonia Città di Sarzana” e nei locali palestra, servizi igienici attrezzati per disabili e relativi pertinenze e disimpegni, la cui finalità è la promozione della vita indipendente delle persone con disabilità in coerenza con gli indirizzi nazionali ed ai sensi della normativa regionale.



Destinatari finali del progetto sono le persone con disabilità e i loro nuclei familiari che desiderano accedere alla spiaggia ed usufruire di servizi e attrezzature adeguate per trascorrere una giornata in serenità ed armonia con i propri amici e familiari potendo raggiungere l’arenile, supportati dal personale preposto, per fare il bagno in acqua. Potranno essere anche i beneficiari dei progetti di Vita Indipendente realizzati in collaborazione con il Distretto Sociosanitario 19 “Val di Magra” e altresì i progetti di socializzazione realizzati in collaborazione con i servizi sociali degli Ambiti Territoriali Sociali A.T.S. che costituiscono il Distretto Sociale. Il Comune di Sarzana cofinanzierà le attività con un contributo lordo onnicomprensivo di 6mila euro. I soggetti interessati potranno presentare domanda di manifestazione

di interesse entro il giorno 3 giugno 2020. L’avviso è pubblicato sul sito del Comune di Sarzana www.comunesarzana.gov.it. Per informazioni Dott.ssa Serena Pavero telefono: 0187604321 / e-mail: serena.paverodss19@comunesarzana.gov.it