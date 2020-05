Spiagge libere, Ameglia riserva il 60 per cento ai residenti

Sarzana - Val di Magra - Solo Lerici riserva parte delle postazioni delle spiagge libere ai residenti? No, anche il Comune di Ameglia, che agli indigeni destinerà il 60 per cento degli spazi. “Stiamo predisponendo tutto l’occorrente per poter assicurare l’avvio della stagione nel più breve tempo possibile – spiega il vicesindaco amegliese Emanuele Cadeddu – cercando, per quanto possibile, di rendere piacevole la fruizione delle spiagge nonostante la situazione delicata. Faremo di tutto per assicurare gli accessi in sicurezza. La priorità dell'amministrazone è la tutela della salute pubblica. Non vogliamo rinunciare al turismo, che è alla base del nostro tessuto economico. Farlo significherebbe far chiudere o mettere in difficoltà le innumerevoli attività presenti nella nostra zona, ma ci aspettiamo massimo rispetto delle regole sia da parte dei nostri concittadini, ai quali riserveremo e garantiremo un numero adeguato di stalli nella misura del 60 per cento degli arenili, sia da parte dei turisti che arriveranno nel territorio amegliese”.



Questa, in sintesi, la situazione delle spiagge libere del comune di Ameglia



Spiaggia libera Fiumaretta, molo: numero di stalli 80.

Spiaggia libera Fiumaretta, superficie compresa tra il Bagno Tropicana ed il Bagno Marina: numero massimo di stalli 19.

Spiaggia Libera tra Bagno Tropicana e Bagno Italia numero di stalli 24

Spiaggia libera Bocca di Magra, Punta Sanità: numero massimo di stalli 18



“Al fine di rispettare questi numeri – continua Cadeddu - saranno predisposti degli stalli debitamente distanziati dove in prossimità di essi potranno accomodarsi i diversi nuclei famigliari. Discorso diverso per la prestigiosa quanto ambita spiaggia di Punta Corvo. In considerazione della sua caratteristica più selvaggia e dell’esposizione alle possibili mareggiate, il lembo di arenile sarà gestito a numero chiuso di 175 persone, senza stalli fissi. Gli utenti potranno raggiungere le spiagge utilizzando sia il trasporto via Mare che il sentiero di Montemarcello”.



Nei weekend di giugno, luglio, e settembre gli ingressi saranno certosinamente monitorati da un sistema di prenotazioni che potranno essere effettuati sia con una App facilmente scaricabile sia attraverso un numero telefonico dedicato. Questo metodo sarà invece in vigore ogni giorno nel bollente mede di agosto. “Per i feriali di giugno, luglio e settembre invece, come previsto dalle linee guida - continua il vice sindaco - ci si dovrà affidare al buonsenso delle persone, che dovranno attenersi minuziosamente alle disposizioni dettate, consultabili nell’adeguata cartellonistica affissa e ben visibile nelle spiagge. I controlli saranno serrati sia da parte della Polizia locale che della Capitaneria di porto, e nel corso dei fine settimana saranno presenti steward che verificheranno l’applicazione delle regole: individuazione dell’area, prenotazione, conteggio degli ingressi. Sarà fondamentale l’aiuto dei privati e delle associazioni, quali Croce rossa e Protezione civile”.



“Sappiamo che non sarà una stagione come tutte le altre – conclude Cadeddu – questa emergenza sta mettendo in difficoltà molti comuni, soprattutto dal punto di vista finanziario. Ci auguriamo che il governo, grande assente fino a questo momento, metta mano in maniera seria al portafoglio, cercando di aiutare le pubbliche amministrazioni come la nostra. L’emergenza sanitaria impone una circostanza straordinaria che va rispettata per tutelare la salute di tutti. Dovremo effettuare continui controlli sia via terra sia via mare al fine di vigilare sul rispetto delle regole che, ribadiamo, sono state studiate per evitare una nuova risalita in termini di contagi. Sono certo che, nonostante tutto, riusciremo a goderci questa estate lavorando tutti insieme per tornare prima possibile alla normalità”.