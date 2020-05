Spiagge fruibili, De Ranieri: "Comportamento responsabile o si chiude"

Sarzana - Val di Magra - “Capisco lo sfogo del sindaco di Milano Sala per l'affollamento ai Navigli e invito tutti ad essere responsabili altrimenti questo sarà l'ultimo weekend con le spiagge fruibili”. Questo l'appello del primo cittadino amegliese Andrea De Ranieri che alla vigilia del secondo, e assolato, fine settimana di maggio chiede a tutta la cittadinanza - non solo locale - di rispettare le normative evitando inutili assembramenti sia a Fiumaretta che a Bocca di Magra.



“Non farò un'ordinanza specifica – spiega a CdS – sono in vigore i Dpcm e le ordinanze regionali. Le deroghe che si possono estrapolare dalle F.a.q. del Governo mi lasciano molto perplesso ma non posso andare in spiaggia col lanciafiamme come De Luca né contro le decisioni che arrivano da Conte o dalla Regione. Posso solo chiedere a tutti di rispettare le normative e se possibile di evitare di andare in spiaggia, non ce n'è motivo. Se con tutte queste restrizioni – sottolinea – in una bella domenica di sole di maggio, si dà la possibilità non solo agli amegliesi ma a tutti i residenti in provincia di raggiungere le nostre spiagge per una passeggiata allora si rischia il caos. Non solo – aggiunge – il litorale non è ancora pulito quindi i punti di passaggio sono ulteriormente ristretti. È logico che nel weekend si verificheranno situazioni potenzialmente pericolose allora chiuderemo tutto fino a quando il Governo non darà altre disposizioni, anche perché non si può demandare ai sindaci la regolamentazione di una cosa che non è regolamentata perché attualmente balneare è sospesa”.

Indicazioni dal Governo che per il momento non sono arrivate, anche per l'eventuale riapertura degli stabilimenti: “Io sono rimasto all'ultima F.a.q. arrivata secondo cui la stagione balneare “aprirà al trentesimo giorno successivo alla fine delle limitazioni” ma anche qui non sappiamo nulla e siamo rimasti all'ordinanza regionale che consentiva agli stabilimenti di fare le pulizie sulle proprie concessioni”.



Situazione analoga anche sul lato sarzanese del litorale dove nel fine settimana le spiagge saranno frequentabili, al pari delle piazze, e dove saranno effettuati controlli da parte di Polizia Locale e Guardia Costiera.