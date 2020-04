Spiagge e sentieri amegliesi restano interdetti alle passeggiate

Sarzana - Val di Magra - “Gli spostamenti restano consentiti per le solite ragioni: estrema necessità, motivi di lavoro e di salute”. Il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri lo ha ribadito oggi in un videomessaggio in concomitanza con l'entrata in vigore dell'ordinanza regionale e in vista del decreto del governo che scatterà dal 4 maggio.

“I cimiteri saranno riaperti nei prossimi giorni non appena saranno puliti e in ordine – ha specificato – mentre abbiamo mantenuto le restrizioni su spiagge e sentieri della rete escursionistica. Questi ultimi sono troppo stretti e hanno un grado di pericolosità elevato – ha spiegato il sindaco – nel caso si incontrassero più persone si esporrebbero a possibili cadute o traumi, rischiando di aggravare il sistema sanitario. Bisogna cercare di fare massima attenzione anche nello sport e nelle attività motorie, evitando di esporci a rischi inutili”.



De Ranieri ha inoltre ricordato ai cittadini come gli spostamenti per manutenzione delle barche, seconde case e coltivazione terreni siano consentiti solo all'interno dei perimetri regionali. “Se ho un terreno a Fosdinovo non posso andarci – ha spiegato – manteniamo alta l'attenzione perché il rischio di incorrere in sanzioni è elevato. Prima di spostarvi informatevi chiamando Polizia Locale e Forze dell'ordine e chiedete spiegazioni, le mie – ha concluso – sono le risposte di un cittadino che ha letto ordinanze e decreti, quello che vale è l'interpretazione delle forze dell'ordine quando vi fermano”.



