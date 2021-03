Spi e Fp Cgil: “Ospiti e personale della Rsa Casa Serena senza vaccino”

Sarzana - Val di Magra - “I 60 ospiti, tutti over 80, e il personale della Rsa Casa Serena a Cerri (Arcola) non sono stati vaccinati. C'è molta preoccupazione tra i parenti dei degenti e tra i lavoratori. Devono essere vaccinati subito” Così Carla Mastrantonio, Spi Cgil, e Roberto Palomba, Fp Cgil, che continuano: “Siamo venuti a conoscenza di questa situazione tramite i lavoratori ed i rappresentanti del comitato dei parenti. Una Rsa in cui i degenti ed i lavoratori non sono vaccinati, tanto più in questo momento in cui si sta palesando la terza ondata causata dalle varianti, è potenzialmente una situazione esplosiva. Tutti sappiamo cosa hanno causato i focolai di Covid in queste strutture: un'autentica strage. La Rsa Casa Serena ha saltato completamente la prima campagna vaccinale delle Rsa di gennaio; anche se, come sostiene Alisa, la direzione della struttura non avesse presentato la documentazione clinica dei pazienti, è una situazione comunque inammissibile. I degenti e i lavoratori di Casa Serena non possono essere inseriti nelle liste di vaccinazioni over 80, ma devono esser vaccinati subito, proprio per scongiurare il crearsi di un eventuale focolaio. Ad Asl 5 e Alisa chiediamo di conoscere nel dettaglio la situazione vaccinazioni in tutte le strutture pubbliche e private di assistenza anziani della provincia spezzina: laddove ci fossero situazioni simili a Casa Serena bisogna intervenire subito.”