Spese a domicilio e online, commercianti fronteggiano emergenza

Sarzana - Val di Magra - Con l'entrata in vigore del nuovo decreto sul Coronavirus, i negozianti sarzanesi si mobilitano per continuare ad offrire servizi alla clientela indipendentemente dalla merce offerta. Dallo shopping online alle consegne a domicilio in molti infatti stanno cercando di dare continuità alla propria attività anche in un momento davvero delicato. A tal proposito sono state anche aperte le pagine Facebook “Sarzana a domicilio” per segnalare tutte le attività commerciali effettuano servizio di delivery, e “Ti porto a casa la spesa – Sarzana” per i negozianti che vogliono segnalare il servizio a domicilio. Annunci che si trovano anche sulle altre pagine “Sarzana online” e “Sarzana shop online”. Dalle librerie (Mondadori Bookstore), ai computer (Mondo ufficio) a ristoranti e gastronomie (fra gli altri Antica Osteria Tre Archi) c'è dunque la possibilità di fare acquisti senza uscire di casa.



Tutti si stanno comunque attrezzando per continuare a tenere aperti i negozi, come nel caso di “Reg concept store” che da sabato scorso si è trasferito da via Mazzini a via Castruccio e che sta allestendo i suoi spazi per far entrare non più di due persone alla volta mettendo a disposizione gli immancabili disinfettanti per le mani. Porte aperte con le dovute precauzioni anche dalla Norcineria Armando, mentre dalla Libreria del fumetto “Comic house” scrivono: “Siamo e resteremo aperti, come come tutti i nostri colleghi commercianti del Centro Storico e non, che vivono di questo. Il momento è complesso e lo dobbiamo superare tutti insieme, perché il rischio di cadere e non rialzarsi più è molto concreto, prima per l’economia e poi a causa del virus stesso. Per tutti coloro i quali, per un motivo o per l’altro, fosse impossibile passare di qui, fatecelo sapere appena possibile, e cerchiamo insieme di capire cosa fare e come, eventualmente, gestire le vostre caselle. Contattateci, scriveteci, una soluzione la troviamo. Speriamo passi presto e senza troppi strascichi”.



Ma fra chi si adegua agli inevitabili stravolgimenti dati dall'emergenza e dal rispetto delle norme di sicurezza, c'è anche chi decide di abbassare temporaneamente la saracinesca. E' il caso della Gioielleria Cortese di via Landinelli, che scrive: “In questo periodo a dir poco ‘particolare’ abbiamo deciso di chiudere per una vacanza ‘forzata’ aspettando lo sviluppo di questa surreale situazione. Ora pensiamo che prima dell’ aspetto economico, la nostra famiglia e speriamo tanti italiani, abbiamo il dovere di pensare alla salute nostra e di tutti quelli che ci circondano. Resteremo chiusi almeno una settimana, forse due, non sappiamo ma torneremo più carichi di prima”. Stop forzato infine anche per l'emittente Radio Rogna che ferma le sue dirette fino al 15 marzo lasciando però come sempre a disposizione tutti i podcast delle trasmissioni sul proprio sito.