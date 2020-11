Spesa al di fuori di Ameglia, De Ranieri scrive al Prefetto

Sarzana - Val di Magra - Questa mattina il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri ha inviato una richiesta al Prefetto di La Spezia al fine di poter autorizzare i propri concittadini all'uscita dal proprio Comune per approvigionamenti presso discount e supermercati nel territorio del Comune di Sarzana.



"Nel caso in cui il Prefetto accogliesse questa richiesta - si legge in una nota del Comune - i residenti amegliesi potranno fare la spesa anche al di fuori del proprio Comune ma solo entro i confini sarzanesi. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare se e quando sarà autorizzato il provvedimento. La richiesta è stata inviata in conseguenza alle tante segnalazioni e richieste pervenute dalla popolazione, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze della stessa".