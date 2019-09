Sostegno ai disabili, Asas: "Rammaricati per mancato invito all'incontro in Comune"

Sarzana - Val di Magra - L'Asas (associazione spezzina amministratori di sostegno) interviene in merito all'incontro tenutosi in Comune a Sarzana con sindaco, Asl e famiglie dei ragazzi disabili, in merito al tema dei contributi regionali per i progetti di vita indipendente anche nel distretto Val di Magra.

“All'incontro, nel quale ha trovato conferma la diminuzione delle erogazioni anche per i progetti in tessere, non sono stati convocati gli amministratori di sostegno dei disabili stessi. Di ciò – prosegue la nota - la scrivente associazione anche a nome degli amministratori di sostegno coinvolti nei progetti si rammarica e sollecita ancora una volta le istituzioni a raccordarsi con chi ha la quotidiana responsabilità deei soggetti fragili. Ricordiamo infatti che l'amministratore di sostegno è una figura prevista dal legislatore per la cura e la tutela degli interessi dei soggetti fragili a cui nella nostra provincia ricorrono molto spesso famiglie e servizi sociali sociosanitari e territoriali”.