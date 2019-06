Sosta "selvaggia" a Marinella ma la Polizia Locale emette ordinanza

Sarzana - Val di Magra - Nonostante la firma di Marinella Spa sull'accordo con il Comune per lo sblocco delle aree di sosta, il fine settimana sul litorale sarzanese è stato ancora caratterizzato da disagi e lamentele, non solo per lo stato delle spiagge libere ma anche per quello dei parcheggi. Sole e gran caldo di ieri hanno infatti fatto riversare verso il mare tantissime persone le quali non trovando aperte tutte le aree adibite alla sosta si sono arrangiate causando posteggiando ovunque. Fra via Marinella e via Papa Giovanni in particolare le vetture lasciate su ambo i lati della carreggiata hanno causato rallentamenti e “incroci” pericolosi fra le auto provenienti da entrambe le direzioni. Situazione che si è ripetuta anche questa mattina nelle strade retro spiaggia parallele alla litoranea mentre i camperisti arrivati da fuori hanno trovato sbarrato lo spazio tradizionalmente riservato loro. Altri, sulle spiagge libere, hanno invece lamentato l'assenza di bagni, cestini e punti ristoro.



Intanto questa mattina la Provincia ha avviato i lavori di sfalcio dei cigli stradali effettuati con procedura di somma urgenza sul tratto che collega proprio Sarzana a Marinella dove nelle prossime settimane il traffico sarà più intenso. A questo proposito il comandante della Polizia Locale Franzini ha emesso un'ordinanza che sarà valida fino al 15 settembre con tutte le modifiche alla viabilità (QUI)