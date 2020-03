Sospiro di sollievo, a Ponzano niente stop dell'erogazione idrica

Sarzana - Val di Magra - Ma come, ci dite che l'igiene – in particolare lavarsi le mani – è una delle principali strategie per arginare il contagio da coronavirus, e ci togliete l'acqua per una giornata? Questo hanno pensato - e riportato via social - tanti residenti del comune di Santo Stefano nel leggere una serie di avvisi affissi da Acam Acque in cui, per eseguire dei lavori sulla rete in Via Castiglioni, a Ponzano, si annunciava la sospensione dell'erogazione idrica – o comunque erogazione con possibile intorbidimenti - dalle 8.30 alle 18 di domani mercoledì 11 marzo. I manifestini sono stati appesi fino a Via Gramsci, la strada che sala verso Ponzano superiore. Tuttavia, come riferito dall'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore Giannarelli, che ha preso contatti con Acam Acque, l'azienda ha deciso di rinviare l'intervento a data da destinarsi, complice la difficile situazione complessiva legata all'emergenza virale in corso.