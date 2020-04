Sono mancati alcuni sponsor, Comune aggiunge 49mila euro per il Festival della Mente

Sarzana - Val di Magra - In attesa di conoscere se ci saranno le condizioni per svolgere l'edizione 2020 in programma dal 4 al 6 settembre, nei giorni scorsi il Comune di Sarzana ha approvato un nuovo impegno di spesa relativo al Festival della Mente del 2019. Ai 25mila euro previsti dal protocollo d'intesa con la Fondazione Carispe come contributo per l'organizzazione della manifestazione culturale, Palazzo Roderio ha dovuto aggiungerne altri 49.449 derivanti “dalla mancata/minore erogazione di contributi da parte di alcuni degli sponsor previsti”.



Nella determina dirigenziale si richiama dunque il bilancio comunale approvato nell'ultima seduta del consiglio del 2020, ribadendo che “la somma di 25.234,98 euro risulta già impegnata, correlata ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per altri 60.093,52”. Viene così imputata sul bilancio “la spesa complessiva di 85.328,50. Il provvedimento – si legge – non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.