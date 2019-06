Solidarietà a Sarzana: raccolti 2.700 euro per “Il porto dei piccoli”

Sarzana - Val di Magra - Duemilasettecento euro raccolti e tutte le ventitré opere presenti in catalogo acquistate. Bilancio più che positivo per l’evento di arte e solidarietà a favore del Porto dei piccoli , organizzato sabato, alla Tenuta La Ghiaia, dalla Lega Navale della Spezia e dalla Lega Navale di Lerici con il patrocinio del Comune di Sarzana.



Un evento reso possibile dal grande esempio di generosità di tutti, organizzatori, sponsor e partecipanti, in particolar modo dei diciotto artisti che hanno donato le proprie opere: Federico Anselmi, Cristina Balsotti, Davide Besana, Sandro del Pistoia, Paolo Fiorellini, Jessica Gatti, Claudia Guastini, Stefano Lanzardo, Mauro Manco, Silvio Monti, Yoshin Ogata, Francesco Ricci, Federica Stricker, WalterTacchini, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone, il club Lions del mare che ha regalato una litografia di Mario Tozzi e Sabrina Lucchetta che ha offerto un vaso artistico di Alessandro Ciffo.



L’asta di beneficenza, guidata da due banditori d’eccezione, la giornalista di cinema Elisabetta Rossi e l’imprenditore Emanuele Del Signore, è il primo evento organizzato a favore della ONLUS all’interno del territorio comunale dopo che, nel mese di aprile, l’amministrazione sarzanese ha siglato un accordo di collaborazione con l’associazione che si impegna ogni giorno a diffondere gioia e serenità a tutti i bambini che si trovano ad affrontare la malattia in ospedale e a casa.



Soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dalla fondatrice e Direttore Generale del Porto dei piccoli, Gloria Camurati, che sottolinea come questo successo si stato reso possibile grazie alla generosità, sensibilità e attenzione verso i bambini di tutti i convenuti ad una serata di svago che ha saputo davvero unire l’arte e la solidarietà.



Grande compiacimento anche da parte dagli organizzatori Roberta Talamoni consigliere della Lega Navale della Spezia e Maurizio Moglia presidente della Lega Navale di Lerici: “Le Leghe navali del Golfo sostengono entusiasticamente il Porto dei piccoli, che rende il mare una risorsa per contribuire a rendere più sereno il difficile percorso dei bambini. Ci fa davvero piacere ringraziare tutte le Istituzioni, gli artisti, Olivia Lotti che ha messo a disposizione la Tenuta La Ghiaia per la realizzazione dell’asta benefica, gli sponsor, Federica Maggiani, presidente di CNA La Spezia, Carlo Stefanini del Circolo della Vela Erix, Lelio Lazzini del circolo Tennis Lerici, L’Eco del Mare nella persona di Francesca Mozer, i fotografi Roberto Celi e Tiziana Pieri di Forevel e Simona e Fabrizio di Flyciack che si sono prestati gratuitamente per l’evento, i generosi partecipanti all’asta, insomma tutti coloro che sono saliti a bordo e hanno reso possibile la realizzazione di questo piccolo contributo”.