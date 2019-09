Soldi per la nuova scuola di Sarzana, fiducia nonostante il Conte bis

Sarzana - Val di Magra - E' statale il finanziamento milionario che il Comune di Sarzana, attraverso apposita graduatoria regionale, spera di ottenere per realizzare la nuova scuola media Poggi Carducci. E quindi viene da chiedersi se l'avvento del Conte bis possa portare qualche cambiamento allo stato delle cose, che ora vede Sarzana al secondo posto nella graduatoria per l'edilizia scolastica stilata da Genova, che significa, con tutti gli scongiuri, il classico posto al sole. “Manca l'ultimo tassello, cioè la liquidazione dei finanziamenti da parte del Ministero – ha osservato stamani in conferenza stampa il sindaco Cristina Ponzanelli -. Le nostre aspettative, vista la seconda posizione in graduatoria, sono importanti. Se questo cambiamento di governo possa scompaginare le cose? Ritengo di no. E parliamo di stanziamenti già messi in campo”.