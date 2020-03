Sisti: "Lasciate un messaggio di ringraziamento per i dipendenti Maris"

Sarzana - Val di Magra - "Mai come in questo momento apprezzo Facebook e devo dire che tutti lo stiamo usando bene!". Con un messaggio alla cittadinanza tramite il noto social network, la sindaco di Santo Stefano di Magra Paola Sisti ha rivolto un invito a tutti: "Volevo ringraziarvi perché siete propri bravi e disciplinati! Mentre approfitto di queste ore di riposo forzato continuo a pensare alla mia gente e cosa posso fare o dire per rendervi, nel mio piccolo, queste ore meno dure! Ed ancora penso che dobbiamo cogliere questa crisi come un'opportunità che ci renda tutti migliori! Mi sono, per esempio, venuti in mente, i dipendenti Maris che continuano a fare il loro lavoro venendo a prelevare la spazzatura nelle nostre case! Sono lavoratori che non possono fermarsi e dobbiamo essergli grati perché sono sottoposti ad un maggior rischio! Ricordiamocelo nelle prossime mattine! Scriviamogli un biglietto con un grazie mentre mettiamo sulla porta il nostro sacchetto!. Oppure apriamo la finestra e salutiamoli con un grazie. Naturalmente da lontano. Io attaccherò un biglietto al mio sacchetto per tutta la settimana. Un piccolo gesto che ci aiuta a costruire comunità, un piccolo gesto che non ci costa nulla ma che crea quell'empatia di cui oggi abbiamo tanto bisogno! Ciao a tutti! Restate in casa e andrà tutto bene".