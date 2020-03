Sisti: "Conad chiude alle 19, così ì dipendenti riposano di più

Sarzana - Val di Magra - "Le notizie che ci arrivano sono pesanti e dolorose ma sappiamo tutti che ce la faremo e questa esperienza ci sta insegnando qualcosa. Ogni giorno mi sono ripromessa di vedere il buono in ognuna di queste ansiotiche giornate per raccontarlo e condividerlo perché ci diano forza e speranza". Così Paola Sisti, sindaco di Santo Stefano, parla ai suoi concittadini, fra messaggi di incoraggiamento e nuove disposizioni: "Ho chiesto al Comandante della Polizia municipale di organizzare un servizio anche per oggi, domenica, con adesioni volontarie. Naturalmente la risposta è stata "ci siamo"! Non era scontato, non solo perché e' domenica, ma perché mentre tutti stiamo a casa c'è chi come i vgili urbani esce, lavora e quindi è sottoposto a maggiori rischi. Eppure hanno detto sì".



Continua Sisti: "Altra bella notizia e' che la direzione del nostro Conad ha deciso domani di chiudere alle 19 per permettere ai propri dipendenti di riposarsi qualche ora in più e stare con le proprie famiglie. Altri lavoratori che non possono stare in casa e che ogni giorno, compiendo il proprio lavoro, permettono a tutti noi di avere il cibo. Altra riflessione sono i piccoli negozi di prossimità, le farmacie, i ristoranti, le pizzerie che per aiutarci a stare in casa hanno organizzato le consegne a domicilio. Io voglio dire grazie a tutti loro come cittadina e come sindaco perché d'ora in avanti non voglio dare più niente per scontato e voglio imparare a guardare il mondo per dire grazie a chi in modi e tempi diversi mi sostiene con il suo lavoro! Ed un grazie va anche alle persone che anche a Santo Stefano hanno vinto il pudore e hanno cantato! Ho sentito l'inno d'Italia e mi sono commossa! Buonanotte amici e vi prego rimanete in casa!"