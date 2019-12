Sinergia fra enti e associazioni per una casa rifugio in Val di Magra

Sarzana - Val di Magra - Il Distretto sociale della Val di Magra, in collaborazione con la Cooperativa Lindbergh e l'Associazione Vittoria, parteciperà all'avviso pubblico della Regione Liguria per l'istituzione di nuovi centri e nuove case rifugio per le donne vittime di violenza. In qualità di presidente del distretto, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato ieri la delibera che avvia un percorso che potrebbe così portare il nostro territorio ad avere due case rifugio vista la disponibilità offerta da una struttura cittadina e un appartamento messo a disposizione da un altro comune della vallata, dove sono già presenti quattro centri antiviolenza, l'ultimo dei quali inaugurato di recente ad Arcola.



“La Liguria è la regione del Nord Italia con il maggior tasso di vittimizzazione per violenza fisica o sessuale – osservano Lindbergh e Vittoria nella bozza progettuale – ed è in quarta posizione sul piano nazionale, così come citato da fonti Istat. I dati rispecchiano la realtà del territorio della Val di Magra in cui in 5 anni si sono rivolti ai servizi o agli sportelli antiviolenza della zona circa 350 donne e una media di 50 casi all'anno o di attivazione del Codice rosa presso il Pronto Soccorso del San Bartolomeo o le forze dell'ordine”. L'obiettivo delle due associazioni, che nel tempo hanno consolidato la propria esperienza in materia, è così quello di creare e gestire un luogo segreto “per tutelare la sicurezza delle donne, spesso insieme ai loro bambini, che vi giungono subito dopo l'allontanamento dall'ambiente violento, in attesa di un progetto di vita individuale elaborato in equipe costituita da operatrici formate, psicologhe, legali e l'eventuale centro antiviolenza di riferimento”. L'inserimento potrà essere effettuato in qualsiasi momento per una permanenza, salvo caso eccezionali, da dieci giorni a sei mesi. Un primo sostegno dunque a chi si trova in una situazione di emergenza a causa della violenza subita.



L'istituzione di una casa famiglia nel nostro territorio era stata più volte sollecitata negli ultimi due anni, anche da associazioni e partiti, con una mozione approvata all'unanimità anche dal consiglio comunale sarzanese nel novembre di un anno fa.