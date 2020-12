Sinergia fra Luni e Canale Lunense per la sicurezza del Parmignola

Sarzana - Val di Magra - Il Consorzio del Canale Lunense e il Comune di Luni si sono incontrati sulle sponde del Parmignola per far calare il sipario sulle opere di pulizia e sfalcio erbaceo del torrente, nell’ambito di un piano quinquennale di manutenzioni intrapreso di recente tra i due enti.

Sono intervenuti al sopralluogo per l’amministrazione comunale il sindaco Alessandro Silvestri, l’assessore ai lavori pubblici Federico Sebastiani e i professionisti Claudia Donati e Lorenzo Del Santi. A rappresentare l'ente comprensoriale di bonifica e irrigazione c'erano il presidente Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani e il geometra Carlo Montani.

La ricognizione ha messo in luce le condizioni di maggiore sicurezza idraulica del Parmignola grazie all'intervento degli operatori del Canale Lunense nel tratto in località San Rocco e in quello di via Marinella. L’obiettivo? Scongiurare il pericolo di esondazioni in caso di forti piogge, come avvenuto negli anni 2012 e 2014. Ripuliti anche alcuni tratti del canale Lunara in località Isola Alta.

Squadre e mezzi del Consorzio sono entrati in azione nel Parmignola pulendo il letto, sfalciando e trinciando la vegetazione infestante e rifinendo l'opera manualmente nei tratti più impervi. L’intervento, ultimato in due settimane, è stato possibile grazie ad una convenzione tra Comune e Canale Lunense operativa anche per i prossimi quattro anni.



“Lavori a regola d'arte – sottolinea il sindaco di Luni Alessandro Silvestri – realizzati da operatori con capacità ed esperienza invidiabili. Rivendico con orgoglio la sinergia con il Consorzio facilitata dal fatto che il comune di Luni siede nella mia persona nella Deputazione e la ritengo un segnale di buona politica alla luce della collaborazione tra enti”.

“Quando un Comune del comprensorio – aggiunge il presidente del Consorzio Canale Lunense Francesca Tonelli – ci affida dei lavori di manutenzione è sempre un segno di riconoscimento al nostro lavoro. Dico questo con un auspicio: quello di essere incaricati per il prossimo anno delle manutenzioni di tutto il tratto del torrente, dalla foce all'entroterra, per garantire sicurezza idraulica ancora maggiore”.

“La pulizia del Parmignola – osserva il direttore Corrado Cozzani– si inserisce in quella attività realizzate dal Consorzio grazie a una legge regionale. Legge che dà la possibilità alla Regione stessa ed anche ai Comuni e agli enti del nostro comprensorio di avvalersi del Canale Lunense per le manutenzioni e le bonifiche dei corsi d'acqua, vitali contro il rischio idrogeologico”.



“L’intervento sul Parmignola – spiega Lorenzo Del Santi (Ufficio tecnico Comune) – ha riguardato la sezione di deflusso del torrente in tratti essenziali per la sicurezza idraulica. Stessa cosa per il canale Lunara, nel tratto di Isola Alta, dove in passato aveva creato problemi”.

Carlo Montani (Ufficio tecnico Canale Lunense) ha evidenziato l'intervento sotto l'aspetto operativo: “Sul Parmignola, a Luni, il Consorzio ha impiegato nei lavori bracci telescopici, trincia, pale gommate. Parliamo di mezzi che uniti alla professionalità dei nostri addetti, ci consentono di raggiungere anche i punti più difficoltosi”.