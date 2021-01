Sinergia Parco-Comuni contro l'abbandono di rifiuti nel Magra

Sarzana - Val di Magra - Su iniziativa del Parco di Montemarcello Magra Vara si è svolto oggi un confronto cong li amministratori dei comuni di Lerici, Sarzana, Arcola, Vezzano, Bolano e Santo Stefano sul tema deill'abbandono di rifiuti nell'area golenale dei fiumi. L'ente ha infatti presentato il progetto pilota di collaborazione per le attività di contrasto a un fenomeno sempre più diffuso e dannoso, con l'obiettivo di ridurre la presenza di rifiuti abbandonati e migliorare la qualità degli ecosistemi fluviali. Le proposte formulate prevedono il potenziamento di forme di controllo attivo, la riduzione delle occasioni di degrado e l'attivazione di momenti di educazione ambientale e giornate di volontariato.

Tutte le amministrazioni hanno ritenuto importante affrontare congiuntamente le problematiche ed hanno condiviso le proposte di intervento operativo strutturate nel progetto. Il Parco, oltre ad un coordinamento territoriale, si è impegnato ad un intervento economico per il potenziamento del controllo delle aree e ad un’attivazione di protocolli di collaborazione operativa tra le Guardia Parco Volontarie, la Polizia Locale ed il Gruppo di Carabinieri Forestali, ai fini di una vigilanza e controllo che combatta più efficacemente l’inciviltà ambientale.

La strategia presentata dal Parco ha avuto sostegni significativi dai singoli comuni che si sono impegnati ad arricchirla ulteriormente con loro proposte che partono dalla conoscenza approfondita del proprio territorio e della tematica. Per l’implementazione delle attività, ogni comune ha condiviso, con la struttura di coordinamento del Parco, specifici riferimenti tecnici e della vigilanza.