Sindacati Pensionati: “Barontini continui ad essere un riferimento per gli anziani”

Sarzana - Val di Magra - “Il Centro Barontini mantenga la sua vocazione di punto di riferimento per gli anziani del territorio.” Così le segreterie provinciali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati, che continuano: “Dobbiamo evitare uno scontro tra generazioni che non fa bene a nessuno; al contrario, coltivare il valore dello scambio tra generazioni, che rappresenta un arricchimento culturale ed un patrimonio storico di tutta la comunità sarzanese. Il Centro Barontini può essere una struttura polifunzionale in cui percorsi di accoglienza anziani, socialità, cultura, invecchiamento attivo possano trovare piena cittadinanza. Ci auguriamo che il Comune di Sarzana, la nuova gestione del Centro e tutte le forze politiche del territorio lavorino in questa direzione.”