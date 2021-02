Sindacati: "Carenza d'organico sta mettendo in crisi uffici comunali di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - Dopo il sollecito inviato a Palazzo Roderio nelle scorse settimane da parte della Rsu e poi ribadito dalla sigle sindacali, saranno liquidate ai dipendenti entro la fine del mese le somme relative ai turni e agli straordinari di tutto il 2020. Nel mese di marzo andrà invece in pagamento la performance 2019 e sarano usufruibili i buoni pasto.

Misure che sono state confermate al termine dell'incontro ch esi è svolto venerdì nel Comune di Sarzana alla presenza degli esponenti provinciali della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil e dell'amministrazione.

“Rispetto ai ritardi accumulati – hanno spiegato gli esponenti sindacali – abbiamo ricevuto rassicurazione sul fatto che il sistema informatico di gestione delle presenze sia andato a regime e che in futuro non si verificheranno più problemi nell'erogazione puntuale delle spettanze. Come sigle sindacali – hanno aggiunto – abbiamo inoltre posto l'attenzione sulla carenza di organico dell'ente che sta mettendo in crisi tutti gli uffici comunali e chiesto alla delegazione trattante di parte pubblica di farsi carico presso l'amministrazione della conseguente difficoltà in cui versano gli uffici, ribadito che è necessario assumere nuovo personale. Abbiamo infine concordato – hanno concluso – che sia costituito nel più breve tempo possibile il Fondo 2021 per l'avvio della contrattazione che dovrà prevedere la conclusione delle progressioni economiche orizzontali”.