Sindaca contro i colleghi avvocati, a breve la decisione del Gup

Sarzana - Val di Magra - Nuovi sviluppi per la vicenda legale che vede opposti la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli e una decina di avvocati, alcuni dei quali attivi in politica (come il capogruppo Pd sarzanese Castagna), che lo scorso anno ha indirizzato alla prima cittadina una lettera aperta al vetriolo. La sindaca aveva parlato di “attacchi ignobili” querelando i colleghi. Stamani al cospetto del Gup dott.ssa Marinella Acerbi si è discusso dell'opposizione della sindaca (non fisicamente presente in tribunale) alla richiesta di archiviazione della pratica formulata al Pubblico ministero. Da quanto si apprende, il legale Putinati avrebbe tenuto sulla richiesta di rinvio a giudizio o quantomeno sullo sviluppo di un'istruttoria prima di arrivare a un verdetto. Gli avvocati che hanno indirizzato la missiva sono tutelati dai colleghi Angelini e Antonini. Non tutti, a dire il vero, visto che due dei firmatari hanno un difensore ciascuno, rapportandosi alla missiva in modo differente rispetto a resto del gruppo. In questi casi non ci sono tempi prestabiliti, ma la dott.ssa Acerbi dovrebbe emettere il suo responso in tempi relativamente brevi, indicativamente una o due settimane.