Silvestri: "Portus Lunae è un'occasione per tutto il territorio"

Sarzana - Val di Magra - “Mi auguro vivamente che questa possa essere un'occasione per effettuare un balzo in avanti nella valorizzazione turistica del nostro territorio e di quelli circostanti”. Così il sindaco di Luni Alessandro Silvestri nel corso della presentazione odierna alla stampa di “Portus Lunae”, la passerella pedonale che dalla prossima settimana collegherà l'autostrada A12 al sito archeologico. “Auspico inoltre – ha aggiunto – che anche le amministrazioni limitrofe sappiano e vogliano cogliere questa occasione per realizzare insieme a noi un'offerta turistica complessiva, capace di valorizzare tutto il territorio, dalle cave fino alla Lunigiana e al mare. Questo progetto può fare di Luni la porta della Val di Magra ma è il momento di fare sistema – a ribadito – di trovare l'unità che può permettere a tutto il territorio di fare un salto di qualità. Il progetto è il riconoscimento fisico di un'entità turistica più ampia e spero che anche gli altri comuni vogliano fornire proposte per un rilancio che deve essere di sistema”. “Il filmato che si vede all'interno del tunnel – conclude tornando all'opera – è emozionante perché racchiude la nostra storia ed è inserito in un percorso che rende ancora più fruibile e gradevole tutta la zona circostante. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile quest'opera ma anche chi, come gli Amici di Luni, sta lavorando per la grande inaugurazione che si terrà sabato 18 maggio”.