Silvestri: "Nicola deturpata? Intervento con permesso della Soprintendenza"

Sarzana - Val di Magra - “Non ci siamo bevuti il cervello, la Soprintendenza ci ha autorizzati a fare un'opera temporanea per consentire la mobilità in carrozzina di due persone invalide, senza pregiudicare il tracciato esistente”. Il sindaco di Luni Alessandro Silvestri interviene a CdS per chiarire la situazione del borgo di Nicola sollevata ieri da un lettore (QUI).

“La pavimentazione di Ortonovo paese e dell'Annunziata – spiega – l'abbiamo fatta con arenaria e mattoncini creando un fondo uniforme e dando così la possibilità alla gente di muoversi agevolmente. Per quanto riguarda Nicola siamo ancora in fase di progettazione quindi la Soprintendenza ci ha dato l'ok per una soluzione temporanea”.

“La stessa Soprintendenza – prosegue il sindaco – che recentemente ci ha bocciato il rifacimento della salita che porta al Santuario che noi volevamo fare con piastre di arenaria ma sul quale invece dovremo lasciare il ciotolato, un intervento questo che sarà cofinanziato con 20mila euro messi a disposizione dalla comunità ortonovese co i proventi delle feste patronali. Nonostante ci sia bisogno di coniugare rispetto delle tradizioni con le esigenze di una popolazione sempre più anziana, dobbiamo rispettare le prescrizioni. Questo – ribadisce Silvestri – per sottolineare come ci sia un dialogo con l'organo che valuta il tipo di intervento e che nel caso di Nicola ha ritenuto attuabile quella soluzione temporanea”.