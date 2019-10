Silvestri: "Modello meteorologico va rivisto ma allerta non va sottovalutata"

Sarzana - Val di Magra - “Nel momento in cui è stata declassata l'allerta arancione, nel nostro territorio le precipitazioni si sono fatte più insistenti quindi abbiamo deciso di tenere comunque aperto il Coc. Abbiamo il dovere di conformarci alle allerte regionali ma anche quello di prendere misure precauzionali ogni volta che le condizioni lo richiedono”. Così oggi il sindaco di Luni Alessandro Silvestri il quale tramite la pagina Facebook del Comune ha motivato la scelta di prolungare l'apertura del centro operativo anche in stato di allerta gialla. Come fatto due giorni fa dal collega Montebello (QUI), Silvestri si è però soffermato anche sulla gestione stessa degli avvisi che vengono emanati da Arpal e Protezione civile regionale. “Il modello meteorologico che va dal Tigullio fino a qui è probabilmente troppo ampio e va forse rivisto. Magari – ha spiegato – quando a Sestri Levante piove qui da noi deve ancora iniziare o viceversa. Con gli altri comuni ci impegneremo per fare in modo di avere avvisi più puntuali e ridurre al minimo i disagi, ma le situazioni di emergenza non vanno mai sottovalutate”.



Silvestri ha infine osservato: “Spesso si fa 'ironia da bar' sull'allerta e la chiusura delle scuole ma ogni sindaco ha il dovere di conformarsi alle prescrizioni e ai suggerimenti della Regione, ma anche di garantire la sicurezza dei cittadini quando le circostanze atmosferiche oggettive lo impongono. Se viene emanata un'allerta gialla o arancione – ha concluso - e per fortuna non succede nulla non bisogna comunque tenere conto che c'è una perturbazione potenzialmente pericolosa e non va per nessun modo sottovalutata la situazione”.