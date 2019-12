Sicurezza stradale, in arrivo due nuovi velox ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Saranno aperte mercoledì in Provincia le buste relative all'aggiudicazione della gara per l'installazione di due nuovi autovelox nel Comune di Arcola. Sindaco e assessore lo hanno annunciato nel corso dell'incontro con la cittadinanza delle frazioni Ponte e Piano illustrando anche le iniziative con le quali l'amministrazione intende risolvere il problema del transito dei mezzi pesanti nel centro abitato. (QUI)

Per quanto riguarda i due nuovi impianti fissi di rilevazione della velocità, saranno posizionati nei pressi di Fornola e Ressora andando così incontro anche alle richieste di molti residenti che, anche nel corso dell'assemblea, hanno evidenziato come “in certe ore sembra di stare all'autodromo del Mugello”.

“Dopo l'apertura delle buste – ha spiegato l'assessore a lavori pubblici e Polizia Locale Nardi – avvieremo la procedura, contando di arrivare all'installazione entro gennaio. Sempre dalla Provincia stiamo aspettando anche il nulla osta per il posizionamento di dissuasori di velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali”.