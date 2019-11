Sicurezza nella scuole, lezioni alla Poggi-Carducci

Sarzana - Val di Magra - Cinque donne, tre ingeneri e due architetti, domani 22 novembre, Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, insegneranno agli studenti delle terze medie della Poggi-Carducci come autoproteggersi in caso di emergenze sismiche o idrogeologiche. Si tratta di professioniste aderenti a AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architetto, presieduta dalla professoressa Amalia Ercoli Finzi che solo qualche mese fa ha aperto la XVI edizione del Festival della Mente di Sarzana. L'inizio della lezione sarà salutato dal sindaco Cristina Ponzanelli.



La giornata dedicata alla sensibilizzazione in materia di sicurezza scolastica è stata istituita con L.107/2015 a seguito del tragico incidente accaduto il 22 novembre 2008 presso il Liceo Scientifico Statale di Rivoli. A livello nazionale, le iniziative finalizzate a tale sensibilizzazione sono state a oggi le più varie: da incontri formativi a progetti sviluppati nel tempo che hanno portato alla produzione di video e altre forme di comunicazione con il coinvolgimento diretto di insegnanti, studenti e famiglie. Le attività della Giornata possono essere promosse da Enti ed Istituzioni come pure da "organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza in materia di edilizia scolastica".



L'Associazione Italiana Donne Ingegnere e Architetto (AIDIA) ha, da tempo, sperimentato il primo progetto formativo con un approccio costruttivo che intende educare i più giovani alla percezione dei rischi, all'adozione di comportamenti di auto-protezione in caso di calamità e di prevenzione nella vita di tutti i giorni.