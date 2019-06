Sarzana - Val di Magra - Non è passato inosservato l'intervento del personale dei Lavori pubblici del Comune di Sarzana che questa mattina ha provveduto alla rimozione dei giochi per i bambini nell'area verde di Nave. Un lavoro eseguito però nell'ambito della ricognizione negli ultimi mesi da Palazzo Roderio nei parchi pubblici e delle scuole per evitare ogni potenziale situazione di pericolo.

“Sarzana deve essere una città a misura di bambino – spiega a CdS il sindaco Ponzanelli – e i luoghi da loro frequentati devono essere sicuri. Abbiamo trovato molte attrezzature da anni senza manutenzione o addirittura non omologate e dopo la ricognizione degli uffici si è deciso di togliere nell'immediatezza i giochi non adeguati o che presentavano anche un minimo indice di pericolosità. Saranno tutti sostituiti gradualmente – conclude il sindaco – tenendo conto ovviamente di tutte le condizioni di abilità dei bambini, visto che in tal senso esistono soluzioni accessibili. Sarzana avrà giochi sicuri e per tutti”.



(foto dalla pagina Facebook "Il mugugno sarzanese")