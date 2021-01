Sicurezza idraulica e bonifiche, Paita in visita al Canale Lunense

Sarzana - Val di Magra - Nell'ambito delle visite istituzionali, il Consorzio del Canale Lunense di Sarzana ha incontrato la parlamentare spezzina Raffaella Paita, questa mattina venerdì. L'hanno accolta e illustrato l'attività il presidente l’ingegner Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani e il vicepresidente Lucio Petacchi.



In particolare, si è parlato dell’elevato contributo alla sicurezza idraulica grazie alle bonifiche e alle manutenzioni su 80 chilometri di canali della piana del Magra, oltre all'utilizzo delle idrovore di Marinella e Luni. Sotto la lente di ingrandimento anche la gestione del Canale Lunense con tutto il suo sistema di distribuzione irrigua per oltre 140 chilometri del comprensorio (esteso in Val di Magra e parzialmente a Lerici, più piccole porzioni ad Aulla, Fosdinovo e Carrara e comprendente 15mila consorziati).



L’on. Raffaella Paita, concludendo la visita, ha sottolineato il buon lavoro svolto dal Consorzio del Canale Lunense, in vista delle nuove sfide nel settore dell'irrigazione agricola e della bonifica e manutenzione dei corsi d’acqua.