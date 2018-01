Sicurezza e prevenzione, De Ranieri convoca cittadini e Carabinieri

Venerdì 26 gennaio assemblea pubblica in sala consiliare.

Sarzana - Val di Magra - Quello della sicurezza è un tema che sta molto a cuore ai cittadini, soprattutto a seguito di alcuni sporadici episodi che hanno generato non poca apprensione. Per questo motivo il Sindaco di Ameglia De Ranieri ha convocato per venerdì 26 gennaio alle ore 15 in sala consiliare un incontro divulgativo sulle forme di prevenzione di reati di tipo predatorio con i Carabinieri, e nello specifico con il Comandante di Compagnia, Capitano Silvestri Federico e il Comandante di Stazione Franco Tuccio.



"Sarà un modo per confrontarsi direttamente con rappresentanti delle forze dell’ordine - spiega il Sindaco - dato che, nell’ultimo periodo, alcuni nostri concittadini hanno subito furti ed altri reati. È giusto dedicare spazio a questi temi in modo tale da poter ricorrere a tutti gli strumenti di prevenzione anche se mi dissocio dal clima di terrore che qualche rappresentante della minoranza e qualche esponente di movimenti di estrema destra stanno cercando di creare. Stiamo continuando ad investire sulla sicurezza - prosegue - proprio al fine di aiutare le forze dell’ordine ad individuare truffatori, ladri ed altri malviventi anche se, come accade a livello nazionale, la situazione non è semplice e servirebbero molte altre risorse che purtroppo, però, sono limitate a causa dei continui tagli da parte del governo".



"Ad oggi - conclude - noi abbiamo investito quasi quarantamila euro nella video sorveglianza, strumento che permetterà ai tutori dell’ordine di risalire ad autovetture rubate che hanno transitato nel nostro territorio oppure di utilizzare le immagini al fine di controllare accessi ed uscite in caso di segnalazioni di furti ed altri reati. Avremo, comunque, modo di discutere di questo e di altro durante l’incontro che terremo in Comune".