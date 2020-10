Sicurezza ad Arcola, trenta telecamere disseminate sul territorio comunale

Sarzana - Val di Magra - La giunta comunale di Arcola ha approvato un progetto tecnico per l’installazione di trenta telecamere per l’attivazione di un servizio di videosorveglianza sul territorio comunale per un importo complessivo di circa 166mila euro, dando

mandato agli uffici di avviare la presentazione dell’istanza per accedere ai contributi statali. In caso di accoglimento del progetto, il comune di Arcola contribuirà con una quota pari al 10 per cento. L’obiettivo è quello di intervenire in materia di sicurezza urbana attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché la promozione del rispetto del decoro urbano. Le aree oggetto di intervento saranno inserite nel patto per la sicurezza, da sottoscrivere con la prefettura, individuandole tra le zone comunali maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità o su particolari obiettivi sensibili come piazze, parchi e rotatorie, comprendendo nella mappatura anche le frazioni e i borghi collinari.