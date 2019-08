Sicurezza a Sarzana, si ragiona su nuovo presidio Polfer

Sarzana - Val di Magra - “Non ci nascondiamo dietro a un dito: il tema della sicurezza è critico e stiamo lavorando faticosamente da mesi per risolverlo, la strada è ancora lunga ma non ci fermiamo, vogliamo fare sempre di più”. Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli all'indomani della visita del nuovo questore della Spezia Silvia Burdese a pochi giorni dall'inizio del Festival della Mente ma anche dalla riunione degli assessori con i residenti di Crociata che hanno denunciato problemi di spaccio e degrado nel quartiere.

“Fa sorridere – sottolinea il sindaco riferita alle critiche delle opposizioni – ascoltare le ricette di chi ha creato il problema ed è stato incapace di risolverlo. Lasciamo agli altri le chiacchiere e lavoriamo per risollevare la città dall'anno zero”. Ponzanelli in proposito sottolinea anche i recenti provvedimenti, in parte già anticipati sabato dall'assessore Torri: “Sono già stati intercettati 155mila euro da investire in venti nuove telecamere, altri ventimila euro per un nuovo server che le connetta con tutte le forze dell'ordine, e un nuovo sistema di illuminazione pubblica da avviare”. Ponzanelli cita infine “nuovi strumenti come il daspo urbano con un nuovo regolamento di Polizia Locale dopo 45 anni. Nodi di intricatissimi pasticci amministrativi che stiamo sbrogliando”.

Tutti temi affrontati anche nel corso del vertice con Burdese nel quale si è parlato anche di riportare il presidio della Polfer in piazza Jurgens per fronteggiare così le situazioni dell'area ferroviaria che destano le maggiori preoccupazioni per quanto riguarda spaccio, intemperanze e degrado. Un argomento che potrebbe essere presto anche al centro di uno specifico vertice con il Prefetto in un clima di piena collaborazione fra le parti.