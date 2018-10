Sicurezza a Sarzana, dalla Regione fondi per la videosorveglianza

In arrivo sessantamila euro, lo ha annunciato l'assessore alla sicurezza Torri in consiglio comunale. Siglato oggi il documento del sindaco contro gli accampamenti abusivi.

Sarzana - Val di Magra - “Divieto di bivacco, accampamento e campeggio, al di fuori delle aree destinate, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo impropriamente adibito a dimora, anche temporanea, o mediante l'installazione di tende, baracche, giacigli, coperture e installazioni varie”. Questo il contenuto dell'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli nell'ambito dei provvedimenti adottati in ambito di sicurezza e decoro. Temi di strettissima attualità in particolare per quanto riguarda l'area di piazza Jurgens e della stazione ferroviaria dove continuano a susseguirsi le denunce dei cittadini su episodi di degrado e vandalismi. Il documento odierno, che riprende quelli emessi da Cavarra in precedenza, prevede per i trasgressori “lo sgombero coatto con sequestro finalizzato alla confisca di automezzi e altre strutture, la denuncia all'Autorità Giudiziaria e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese degli occupanti”.



Argomenti trattati anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale grazie all'interrogazione presentata da Federica Giorgi (M5S) in seguito all'aggressione subita da Davide Ambrosini. Rispondendo a nome della giunta l'assessore Torri, dopo aver espresso la solidarietà dell'amministrazione alla famiglia del giovane avvocato, ha spiegato: “Il fatto ha un'origine, perché attribuiamo la mancata percezione sulla sicurezza alla vecchia amministrazione. La sicurezza – ha proseguito l'esponente leghista – parte da illuminazione, pulizia e controllo, cose che mancavano nell'area della stazione ferroviaria. Noi stiamo intensificando i controlli in attesa di allargare la pianta organica della Polizia Locale che oggi è all'osso. Stiamo intervenendo per illuminare il parcheggio adiacente e abbiamo iniziato a dialogare con Ferrovie dello Stato sulle convenzioni dell'area. Il nostro modus operandi sarà lo stesso attuato con la casa testimoniale che era stata sgomberata, pulita e murata”.



In tema di videosorveglianza Torri ha sottolineato: “La Regione ha messo a disposizione altri 60mila euro per la città di Sarzana e ci stiamo attivando per intercettarli. Anche questa è una realtà nuova perché la precedente amministrazione si era interessata al tema solo in campagna elettorale mentre il nuovo sistema si baserà su fibra ottica con maggiore risoluzione e affidabilità. Una volta che la situazione sarà attenzionata al 100% la sede opportuna per discuterne sarà il comitato per l'ordine pubblica e la sicurezza dove sono già stato e che sarà mia premura chiedere al Prefetto di convocare nuovamente”. La consigliera 5 Stelle, che si è detta non soddisfatta, ha ricordato come “l'amministrazione precedente avesse già fatto un piano della sicurezza, questa le sta andando dietro. Ho chiesto di convocare il comitato coinvolgendo anche gli altri comuni per fare in modo che ci sia una maggiore sinergia. Illuminazione e videosorveglianza – ha concluso – dovrebbero interessare anche le frazioni e non solo il centro”. Intanto ieri sera in piazza Jurgens si è tenuta un'altra “passeggiata per la sicurezza” di Casa Pound dopo quella di venti giorni fa.