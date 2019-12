Si vota per formare il consiglio direttivo della Pro Loco di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Fino alle 20 di questa sera presso la Casa del Mutilato di via Landinelli a Sarzana si vota per la formazione del primo consiglio direttivo della Pro Loco che avrà nove esponenti fra i quali verranno successivamente nominati presidente e altri ruoli. Ciascun avente diritto potrà esprimere fino a cinque preferenze tra le tredici candidature di cui rimettiamo di seguito una breve presentazione sintetica personale:



Rolando Antognoli

Nato nel 1973 a La Spezia, ha conseguito il Diploma nautico che gli ha permesso di navigare per 15 anni. In seguito, commesso in un negozio del centro di Sarzana ha avuto esperienze con la Pro Loco di Sesta Gogano con la quale ha collaborato all’organizzazione di “Groppo e gli Spaventapasseri”, manifestazione arrivata alla 6^ edizione che consiste in un percorso di degustazione dei prodotti tipici locali nelle cantine del borgo di Groppo in Val di Vara (SP).



Lorella Baudoni

Nata nel 1960 a La Spezia, da sempre stata attiva nel commercio Sarzanese: prima titolare della “Gattabuia” e dell’agenzia immobiliare/società di costruzione “Progetti e case”, oggi titolare di “Casa Marieta” B&B. Da sempre impegnata attivamente nel mondo del volontariato.



Francesca Bertolla

Nata nel 1977 a Sarzana,figlia di nota commerciante sarzanese, ha studiato e vissuto a Milano fino alla maternità. Attiva da anni nel commercio è gestisce oggi assieme al compagno (Gabriele Coraglio) il “Caffè Costituzionale”, punto di ritrovo per i Sarzanesi, tra Via Mazzini e Piazza Matteotti.



Sheila Cabano

Nata nel 1971. E’ operatrice turistica, fondatrice di Icab: network di consulenze turismo e retail e servizi alle imprese. E’ inoltre titolare del brand merchandising “Muscolino” e ambasciatrice delle eccellenze del territorio. Scrittrice per hobby



Carla Demi (detta Katia)

Nata nel 1960 e meglio conosciuta come Katia Demi, è cittadina Sarzanese innamorata della sua città. Dal 1996 è stata pubblicitaria per il Secolo XIX, proseguendo poi dal 1999 fino al 2013 la propria carriera professionale con i quotidiani “La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno”.

Con il figlio Eros, negli ultimi anni, ha rilevato a Sarzana lo storico “Bar Tronfi” oggi “Kulchur21” e nel tempo collabora con altre testate giornalistiche indipendenti.



Sara Di Martino

Nata nel 1990, si occupa di ricettività grazie ad alcuni affittacamere e b&b di proprietà a Sarzana e La Spezia. Dallo scorso anno è Presidente dell’associazione Sarzana Turismo che si occupa dell’accoglienza di turisti e visitatori a Sarzana attraverso il box informazioni IAT in Piazza S. Giorgio.



Marco Lo Re

Nato nel 1966, maresciallo dei carabinieri in pensione, è ad oggi responsabile amministrativo e del personale oltre ad occuparsi delle Pubbliche Relazioni dell’Hostaria Marcomando di Via Bonaparte a Sarzana.



Mirella Mafrica

Nata nel 1962, ha svolto l’attività di agente immobiliare dal 1982, attività che si è evoluta ad oggi in agenzia di servizi (pubblicità, creazione di eventi e consulenze). Attualmente è inoltre impegnata in un percorso formativo da naturopata e alcuni seminari di operatore olistico.



Stefano Muraglia

Nato nel 1969 a Sarzana, fin da bambino impegnato nella Gioielleria Muraglia (negozio di famiglia), che ha ampliato nel 2004 con un centro assistenza di orologerie e un laboratorio artigianale orafo.



David Paruano

Nato nel 1985, organizzatore del Premio Lunezia e del Mercurio d’Argento (Massa) è specializzato in comunicazione e marketing e ha conseguito certificazioni in ambito di programmazione neuro linguistica. È inoltre il fondatore di Kreativlab, agenzia di comunicazione con sede a Sarzana.



Massimo Pesucci

Nato nel 1946, storico commerciante Sarzanese dell’omonimo negozio di calzature in via Bertoloni. Scrittore e poeta è anche cultore del dialetto sarzanese, con lo scopo di mantenere le tradizioni della nostra terra e le radici che ci legano ad essa. È stato per quindici anni Presidente di quartiere a San Lazzaro.



Luca Pastina

Nato nel 1963, opera fin dall’86 come assicuratore, è ad oggi proprietario dell’agenzia Cattolica assicurazioni a Sarzana. Fondatore nel 2017 di Mitra, società impegnata nella valorizzazione di Sarzana sotto il punto di vista turistico/commerciale con l’organizzazione di eventi come Gustosa-Mente, La guerra di Serrezzana e Napoleon Festival. È inoltre tra i creatori del gruppo facebook “Oltre”: ritrovo virtuale di dibattito sul territorio per gli abitanti di Sarzana.



Massimo Baruzzo

Nato nel 1956 a Sarzana, è stato impiegato amministrativo del Ministero della Difesa con incarico di gestione del Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa (C.R.D.D. La Spezia) e dello stabilimento civili presso l’Isola Palmaria, attività pluriennali che lo hanno reso soggetto attivo in ambito sociale.