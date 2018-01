Shoah, l'assessore ai ragazzi: "Settant'anni fa, la scelta dell'odio"

Sarzana - Val di Magra - Forse non tutti riconoscono l'importanza e il significato della Giornata della memoria. E può succedere che le nuove generazioni mostrino ignoranza e distacco per quest ricorrenza. Pericolo scampato al Parentucelli-Arzelá, istituto in prima linea per non far chiudere gli occhi sugli orrori dell'Olocausto. È stato infatti proiettato venerdì scorso il film "Ogni cosa è illuminata" di Liev Schreiber, scelta particolare, distaccata dalle proiezioni canoniche, che fa riflettere tra sorrisi genuini. L'evento si è svolto all'interno del progetto "Occasioni Educative in Val di Magra" proposto dai volontari del Servizio Civile di Sarzana. Presente anche l'Assessore alle politiche giovanili Beatrice Casini, che ha ricordato alle classi prime e seconde il buio periodo in cui "l'uomo ha abbandonato la strada dell'accoglienza e dei rapporti fraterni per abbracciare quella dell'odio".