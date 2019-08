Sgabei, musica e banchi alla Pieve di Baccano

Sarzana - Val di Magra - Anche quest’anno l’Anspi “La Pieve” Baccano ripropone il dopo-cena in musica con “La Pieve In Festa”, nell’area adiacente la chiesa dei Santi Stefano e Margherita.

Dal 4 all' 8 settembre dalle 19.30: bar aperto e si potranno gustare sgabei vuoti e farciti, patatine&wurstel e, per i più golosi, le immancabili crêpes dolci.

Ovviamente musica e dj set per ballare.

Inoltre banchi degli hobbisti con le loro creazioni artigianali.

Novità di quest'anno l'animazione per i più piccoli: venerdì, sabato e domenica a cura dell'Associazione Poghetin.