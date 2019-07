Sfilata di moda e selezione regionale di Miss Blumare 2019 alla Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - Domenica 14 luglio, al Centro Commerciale “La Fabbrica” di Santo Stefano Magra andrà in scena una nuova selezione locale per la Liguria del contest di bellezza nazionale abbinato a MSC Crociere, prima delle fasi finali liguri fissate per il 6 agosto nella splendida cornice di Santo Stefano D’Aveto, sull’Appennino genovese. L’evento, organizzato da Arte&Moda vedrà decine di concorrenti in gara per conquistare una fascia da finalista regionale. Durante la sfilata, le aspiranti miss gareggeranno di fronte alla giuria tecnica in easywear con l’esclusiva divisa del concorso, in abito elegante e infine in bikini del main sponsor Bikiniscompagnati.

Il pomeriggio sarà anche arricchito dalla presentazione in pedana delle migliori collezioni delle attività presenti al centro commerciale, tramite uscite moda che porteranno in pedana il best of della collezione estiva e qualche anticipazione dei nuovi must per l’autunno 2019.